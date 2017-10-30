Починка iPhone X обойдется почти в 1,5 раза дороже ремонта предыдущих моделей

Ремонт пока еще не вышедшего смартфона iPhone X обойдется примерно в 1,5 раза дороже починки предыдущих моделей аппарата, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил телеканал CNN, будущим владельцем флагманской модели от корпорации Apple, которые потратятся на аппарат стоимостью $1 тыс., в случае его поломки также придется серьезно раскошелиться. К примеру, починка разбитого экрана iPhone X через официальный сервисный центр Apple обойдется в США в $279. Для сравнения, ремонт дисплея iPhone 7 Plus и нового iPhone 8 Plus стоит $169.

Если же починки потребует какая-то иная деталь, кроме экрана, то стоимость ремонтных работ iPhone X составит $549. Это более чем в 1,5 раза больше, чем потребитель заплатил бы за аналогичный ремонт iPhone 7 Plus.

Предзаказы на новинку были открыты 15 сентября, а ее продажи должны начаться 3 ноября в более чем 55 странах мира.