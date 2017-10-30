В Ереване прошла олимпиада Росатома по физике и математике для школьников

28 октября в Ереване прошел отборочный этап олимпиады по физике и математике для учащихся старших классов. Мероприятие прошло в рамках сотрудничества России и Армении в сфере подготовки молодых кадров для атомной отрасли на базе Национального политехнического университета Армении, сообщает Арменпресс.

Более 100 учащихся 10-12 классов специализированных физико-математических и общеобразовательных школ страны приняли участие в олимпиаде. По итогам отборочного этапа около 45% участников были допущены к заключительному этапу. Он пройдет в феврале 2018 года. Победители получат право на бесплатное образование в ведущих технических вузах Российской Федерации, в том числе и Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».

Армения и Россия имеют долгую и плодотворную историю в области подготовки кадров для атомной отрасли. Ежегодно более 200 абитуриентов из Армении получают возможность бесплатного обучения в ведущих российских университетах. Анна Маргарян, ведущий специалист отдела маркетинга образовательных услуг Российского центра науки и культуры в Ереване отмечает, что сейчас в мире наблюдается рост потребности именно в технических специальностях, поэтому очень радует, что абитуриенты из Армении традиционно показывают высокий уровень подготовки по физике и математике.

Руководитель направления компании «Русатом - международная сеть» Дарья Озерова в приветственном слове к участникам олимпиады отметила, что интеллектуальные состязания - это прекрасный способ выявить одаренных, умных и целеустремленных детей, которые впоследствии будут работать на благо своей страны. «Для дальнейшего развития атомной отрасли в Армении нужны лучшие умы, чтобы вывести ее на качественно новый уровень развития»,- подчеркнула Дарья Озерова.

«Опыт стран, эксплуатирующих АЭС, показывает, что атомная отрасль – это драйвер прогресса и инноваций. Она формирует вокруг себя новую инфраструктуру, создает рабочие места, стимулирует развитее науки и технологий, промышленности. Именно поэтому наше Министерство всегда готово оказать содействие и поддержку молодым специалистам на этапе становления их профессиональной карьеры», - заявил Артем Петросян, начальник отдела атомной энергетики Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения.