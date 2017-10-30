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В вопросе урегулирования карабахского конфликта Эрдоган перешел к проклятиям


Прибывший в Азербайджан по случаю официального открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс президент Турции Эрдоган сделал очередное заявление по поводу карабахского конфликта. Исчерпав политический лексикон, он перешел к жанру проклятий.

Как передает «Арменпресс», в интервью азербайджански СМИ, в частности, Эрдоган заявил: «Мы проклинаем оккупационную политику Армении». По его словам, карабахский вопрос является «кровоточащей раной не только для Азербайджана, но и для Турции», не позабыв в очередной раз заявить о поддержке Турцией Азербайджана в этом вопросе.

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