В вопросе урегулирования карабахского конфликта Эрдоган перешел к проклятиям
14:42, 30 Октябрь, 2017
Прибывший в Азербайджан по случаю официального открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс президент Турции Эрдоган сделал очередное заявление по поводу карабахского конфликта. Исчерпав политический лексикон, он перешел к жанру проклятий.Как передает «Арменпресс», в интервью азербайджански СМИ, в частности, Эрдоган заявил: «Мы проклинаем оккупационную политику Армении». По его словам, карабахский вопрос является «кровоточащей раной не только для Азербайджана, но и для Турции», не позабыв в очередной раз заявить о поддержке Турцией Азербайджана в этом вопросе.
- После встречи президентов Армении и Азербайджана официальный Баку продолжает
нарушать режим прекращения огня: Эдвард Налбандян
- Баку прибегает к примитивным спекуляциям: Эдвард Налбандян ответил Мамедьярову
- В Женеве президенты согласились предпринять шаги по снижению напряженности: министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян передает детали
- Шармазанов призвал Мамедъярова не показывать свое пещерное мышление
- Шармазанов назвал заявление Новруза Мамедова абсурдом