В вопросе урегулирования карабахского конфликта Эрдоган перешел к проклятиям

Прибывший в Азербайджан по случаю официального открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс президент Турции Эрдоган сделал очередное заявление по поводу карабахского конфликта. Исчерпав политический лексикон, он перешел к жанру проклятий.

Как передает «Арменпресс» , в интервью азербайджански СМИ, в частности, Эрдоган заявил: «Мы проклинаем оккупационную политику Армении». По его словам, карабахский вопрос является «кровоточащей раной не только для Азербайджана, но и для Турции», не позабыв в очередной раз заявить о поддержке Турцией Азербайджана в этом вопросе.