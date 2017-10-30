Дни армянской культуры в РФ пройдут также и в ее областях

Дни культуры Армении в России стартуют 15 ноября 2017 года открытием двух выставок в Москве. На выставке в Третьяковской галерее будут представлены десятки работ художника Мартироса Сарьяна. В тот же день в музее Тапан на территории армянского храмового комплекса в Москве откроется выставка, посвященная 300-летию основания Епархии․ Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вардан Тоганян.

По словам посла, география Дней культуры Армении в России будет широкой, они будут проходить практически во всех субъектах Федерации, запланированы разнообразные мероприятия.

«Мероприятий много, они продолжатся до конца декабря. Параллельно культурным мероприятиям пройдут и образовательно-просветительские мероприятия. Во Владикавказе, например, пройдет шахматный турнир имени Тиграна Петросяна среди школьников. Армянская культура и традиции будут представлены на всей территории РФ», – сказал он.

Вардан Тоганян сообщил также, что на мероприятиях будут присутствовать и армянские официальные делегации. «Ожидаются визиты президента Армении, министра обороны и председателя НС РА. Предполагаем, что 15-16 ноября состоится рабочий визит президента Армении в Россию. На мероприятиях будут присутствовать и депутаты НС РА, политологи», – отметил он.

«С коллегами из России мы работаем над повесткой визита и хронологией встреч», – сказал Тоганян. «Повестка очень насыщенная. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся экономической, военно-политической и гуманитарной сфер», – указал дипломат.