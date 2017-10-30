Двое лиц, находящихся в розыске за совершение преступления у гостиницы «Туфенкян» в Ереване, задержаны на территории Грузии

В результате последовательных, широкомасштабных и скоординированных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных служащими Полиции Республики Армения и Службы национальной безопасности в сотрудничестве с коллегами из Министерства внутренних дел Грузии, 29 октября на территории Грузии были задержаны Альберт Блбулян, 1982 г.р., и Армен Карадавидов, 1984 г.р., которые разыскивались по подозрению в совершении убийства у гостиницы «Туфенкян» в Ереване 14 сентября сего года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, особо эффективной была скоординированная работа с правоохранителями Грузии, которая уже стала традицией и благодаря взаимодополняющим действиям, не раз дала положительный результат в совместной борьбе с преступностью.

Сегодня с грузинскими коллегами обсуждается процедура экстрадиции Альберта Блбуляна и Армена Карадавидова.

Напомним, что 14 сентября на улице Анрапетутян у гостиницы «Туфенкян» в Ереване Альберт Блбулян, Армен Карадавидов и Рафик Хачатрян, 1957 г.р., из пистолета «Макарова» и автомата Калашникова открыли огонь по двум гражданам, вследствие чего 1 человек был убит, еще один – ранен.

15 сентября было принято решение о привлечении Альберта Блбуляна, Армена Карадавидова и Рафика Хачатряна в качестве обвиняемых и объявлении их в розыск.

В результате проведенных масштабных и последовательных оперативно-розыскных мероприятий, 22 сентября, в Котайкском марзе был обнаружен Рафик Хачатрян, 1957 г.р., который был подвергнут приводу в Главное управление уголовного розыска Полиции РА.

Меры по поимке двух его соучастников - Альберта Блбуляна, 1982 г.р., и Армена Карадавидова, 1984 г.р., - продолжались во всем объеме и вот дали ожидаемый результат.

Предварительное расследование продолжается.