Де Мистура не участвует в переговорах по Сирии в Астане

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура не участвует в седьмой международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в арабской республике.

Как передает Арменпресс, об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Я могу подтвердить, что Стаффан де Мистура не будет участвовать в переговорах. ООН представлена другим сотрудником", - информировал дипломат.

Ранее в МИД Казахстана сообщили, что все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах. Делегацию России возглавляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции - заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана - заместитель министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари. В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей представители ООН, США и Иордании.





