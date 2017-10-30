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Де Мистура не участвует в переговорах по Сирии в Астане


Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура не участвует в седьмой международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в арабской республике.

Как передает Арменпресс, об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Я могу подтвердить, что Стаффан де Мистура не будет участвовать в переговорах. ООН представлена другим сотрудником", - информировал дипломат.

Ранее в МИД Казахстана сообщили, что все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах. Делегацию России возглавляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции - заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана - заместитель министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари. В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей представители ООН, США и Иордании.



 



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