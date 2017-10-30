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Выплата пенсий начнется с 3-го ноября


Выплата пенсий на следующий месяц начнется с 3-го ноября. Об этом  сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства труда и соцвопросов Армении.

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