В ноябре ожидается похолодание на 6-7 градусов
14:09, 30 Октябрь, 2017
Резкое понижение температуры ожидается в Армении.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, 1-2 ноября в республике похолодает на 5-6 градусов.
Холоднее всего будет в ночь на 3 ноября в Ширакской и Гегаркуникской областях, а также в горах Котайка – там столбик термометра может опуститься до 2-х градусов мороза.
В Ереване в понедельник и вторник воздух в дневные часы прогреется до 20-22 градусов тепла, в среду температура понизится до 16-18 градусов, а в четверг и пятницу – до 13-15 градусов.
При этом, дожди и грозы ожидаются 30-31 октября в западных районах, а 1-2 ноября – в большинстве регионах и в столице. А 3-го ноября прогнозируется погода без осадков.
Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.