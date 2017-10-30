Редкие животные: детеныш снежного барса в Нью-Йоркском зоопарке
В зоопарке Нью-Йорка публике показали детеныша снежного барса, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Отец маленького барса, Нальтар, ведет свой род от предков, обитавших в горах на севере Пакистана. Естественная среда обитания снежных барсов — это горная местность в Средней Азии. Эти хищники еще встречаются на севере Китая, а также в Монголии, России, Индии. Но сегодня снежные барсы относятся к исчезающим видам животных, в природе их осталось крайне мало.
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