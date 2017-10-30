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Американский ученый назвал самое популярное в 2017 году женское имя в мире


Самым распространенным женским именем в мире в 2017 году стало имя София. К такому выводу пришла создательница сайта babynamewizard.com Лаура Уоттенберг, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает Daily Express, Уоттенберг проанализировала данные об именах новорожденных в 48 государствах. Она выяснила, что это имя лидирует в России, Италии, Швейцарии, Словении, Мексике, Эстонии, Аргентине и Чили.

"Меня просто поразило, что люди различных культур, говорящие не разных языках, выбрали одновременно одно и то же звучание имени", — призналась Уоттенберг.

Лаура Уоттенберг — один из самых известных в мире экспертов по именам.

 

 

 

 



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