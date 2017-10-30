На сегодняшний день азербайджанскому режиму не нужно серьезное урегулирование конфликта: политолог

После встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева при участии глав МИД двух стран, сопредседателей МГ ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ в Женеве стратегия Азербайджана не претерпела серьезных изменени, Азербайджан пытается влиять на переговорный процесс нагнетанием напряжения на линии соприкосновения.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян, комментируя последнюю встречу президентов Армении и Азербайджана в Женеве.

«Ситуация такова, какова она есть, Азербайджан не имеет мотивации ее менять»,- сказал директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян по его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ больше занимаются менеджментом конфликтаа, а не его урегулированием, преследуя цели снижения уровня насилия, создания механизмов доверия и пр.

После встреч высокого уровня в рамках переговорного процесса по карабахскому урегулированию в основном делается попытка понять, угадать, в каком направлении движется процесс. Подобную точку зрения выразил сегодня в ходе пресс-конференции специалист по переговорному делу, старший консультант в компании CM&Partners Артур Мартиросян. По его словам, на сегодняшний день азербайджанскому режиму не нужно серьезное урегулирование конфликта.

Соответствующее заявление Артур Мартиросян сделал в ответ на вопрос, можно ли после состоявшейся 16 октября в Женеве встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева говорить о реальной активизации переговорного процесса.

Эксперт отметил, что на самом деле необходимо понять, изменилась ли на самом деле стратегия азербайджанской стороны или нет, поскольку именно Баку пытается изменить ситуацию так, достичь принятия таких решений, которые выгодны ему.

«Это никогда не работало и не сработает», – подчеркнул А. Мартиросян.

По словам эксперта, азербайджанская стратегия не изменилась, иначе это было бы очевидно.

«Без восстановления доверия какой бы то ни было активизации переговорного процесса быть не может», – отметил эксперт.

16-го октября в Женеве завершились переговоры между президентами Армении и Азербайджана С. Саргсяном и И. Алиевым. Встреча была организована по инициативе сопредседателей Минской группы и прошла при участии министров ИД двух стран Э. Налбандяна и Э. Мамедъярова, а также сопредседателей МИнской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика в женевской резиденции постоянного представителя Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях. После встречи состоялась беседа президентов без свидетелей. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Армении и Азербайджана распространили заявление по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве 16 октября.

В заявлении говорится:

«На организованной под патронажем сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) 16 октября в Женеве встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева присутствовали также министры иностранных дел Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров. На встрече присутствовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Встреча прошла в конструктивной обстановке.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

Сопредседатели выразили удовлетворение в связи с состоявшимися после длительного перерыва прямыми переговорами. Они по-прежнему готовы продолжать работать со сторонами в рамках посреднической миссии по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами иностранных дел».