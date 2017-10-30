Тысячи американцев соболезнуют в связи со смертью тигра в зоопарке Денвера

Тысячи американцев выражают свои соболезнования и сочувствие в связи со смертью привезенного из России амурского тигра в зоопарке Денвера, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Мартина (в России он носил имя Умар) усыпили в субботу в возрасте трех лет, после того как у него обнаружили лейкемию в финальной стадии. Тигра привезли из Москвы в июне, и он не успел дожить даже до конца акклиматизационного периода.

Сотни пользователей оставили свои комментарии к сообщению о смерти тигра в Facebook зоопарка.

Несколько тысяч пользователей откликнулись плачущим смайликом.