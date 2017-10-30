Тысячи американцев соболезнуют в связи со смертью тигра в зоопарке Денвера
Тысячи американцев выражают свои соболезнования и сочувствие в связи со смертью привезенного из России амурского тигра в зоопарке Денвера, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Мартина (в России он носил имя Умар) усыпили в субботу в возрасте трех лет, после того как у него обнаружили лейкемию в финальной стадии. Тигра привезли из Москвы в июне, и он не успел дожить даже до конца акклиматизационного периода.
Сотни пользователей оставили свои комментарии к сообщению о смерти тигра в Facebook зоопарка.
Несколько тысяч пользователей откликнулись плачущим смайликом.
- 13:31 Тысячи американцев соболезнуют в связи со смертью тигра в зоопарке Денвера
- 13:27 Источник назвал возможную дату проведения Конгресса сирийского народа
- 13:14 Испанские министры намерены по минимуму вмешиваться в управление Каталонией
- 13:00 Тигран Саркисян: «Мы готовы выстраивать конструктивные и продуктивные отношения со всеми, кто видит в нас партнеров»
- 12:01 Гроссмейстер Арман Микаэлян – десятый на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге
- 11:59 Саудовские женщины получат право посещать стадионы
- 11:55 Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет сдана в эксплуатацию
- 11:53 Истребительная и армейская авиация ЮВО в Армении после выполнения учебно-боевых задач переводится на зимний режим эксплуатации
- 11:38 Премьер-министр Армении Карен Карапетян сообщил о планируемых изменениях в подходах к налогово-бюджетной политике
- 11:31 Национальная сборная Армении по футболу является для нас трудным соперником: главный тренер сборной Кипра
- 11:30 В США, Южной Кореи и Японии призвали КНДР воздержаться от провокаций
- 11:26 Бако Саакян принял министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Давида Тонояна
- 11:06 Президент Киргизии взял отпуск для работы над национальной стратегией
- 11:03 В будущем году, совместно с финскими специалистами, будет осуществлена программа по размножению форели в озере Севан
- 11:00 США начинают учения стратегических ядерных сил
- 10:49 В основе бюджета 2018 года лежат экономический рост, безопасность, улучшение социального положения: премьер-министр Армении
- 10:49 Левон Мнацаканян представил деятелям науки и искусства ситуацию на линии соприкосновения
- 10:26 СМИ: президент Ирана отказался встречаться с Дональдом Трампом в рамках ГА ООН
- 10:20 Эмир Катара назвал причину конфликта вокруг его страны
- 10:10 Reuters: не менее шести человек погибли из-за урагана "Герварт" в Европе
- 10:00 Опрос: 40% испанцев считают, что решить кризис в Каталонии нужно было раньше
- 09:50 Все участники седьмой международной встречи по Сирии прибыли в Астану
- 09:44 Псориаз управляем: в Армении стационарное лечение получают около 500 пациентов
- 08:43 Предстоящие новости: 30.10.2017
- 29.10-17:41 Полиция Барселоны насчитала около 300 тыс. человек на марше за единство Испании
- 29.10-17:16 Глава Арцаха присутствовал на демонстрации спецтехники для чрезвычайных ситуаций и спасательных навыков
- 29.10-17:11 Командное первенство Европы по шахматам: Армения-Греция ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 29.10-17:04 Бако Саакян наблюдал за игрой между баскетбольными командами «Арцах» и «Инженер»
- 29.10-16:16 Военнослужащие ЮВО совершили 100 км марш в пункт постоянной дислокации после сдачи итоговой проверки
- 29.10-15:53 Президент Бако Саакян присутствовал на фестивале граната в Мартуни
- 29.10-15:45 Землетрясение в Иране ощутили и в Арцахе – в Гадруте
- 29.10-15:18 Впервые реставрируется церковь Артавазик в Бюракане
- 29.10-15:00 Температура воздуха понизится на 5-6 градусов
- 29.10-14:28 Реставрацию церкви Св. Богородицы в селе Иринд предполагается закончить до конца года
- 29.10-13:54 В Вайоцдзорской общине Гомк открылся туристический центр
17:41, 23.10.2017
Просмотрели 1203 раз Президент Республики Арцах принял участие в церемонии пожертвования арцахским церквям сотканных в армянском стиле ковров
19:50, 27.10.2017
Просмотрели 929 раз Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 7
17:19, 23.10.2017
Просмотрели 904 раз Премьер Грузии примет участие в открытии ж/д Баку - Тбилиси - Карс
10:27, 25.10.2017
Просмотрели 885 раз Гайк Котанджян: “Нация-Армия”. Старт образовательной деятельности НИУО. Основные достижения Университета
20:33, 24.10.2017
Просмотрели 879 раз Главы правительств Армении и Кыргызстана обсудили вопросы развития двусторонних экономических отношений