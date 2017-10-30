Испанские министры намерены по минимуму вмешиваться в управление Каталонией

Члены правительства Испании, приступившие в понедельник в соответствии с распоряжением премьера Мариано Рахоя к управлению Каталонией, не планируют вносить изменения в существующую в каталонских органах исполнительной власти иерархию. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета El Pais со ссылкой на собственные источники.

Рахой призвал членов своего правительства обеспечить нормальное выполнение каталонскими ведомствами своих основных функций вплоть до местных выборов, которые пройдут 21 декабря.

При этом, учитывая, что руководители 11 основных структур женералитата (исполнительной власти) Каталонии отстранены Мадридом от работы, испанские министры первым делом намерены связаться со следующими в иерархии руководителями, чтобы убедиться, что те готовы к совместной работе.

"Нет никаких данных, указывающих на то, что члены центрального правительства собираются обосноваться в Каталонии. По словам источников, они собираются посещать Каталонию только в экстренных случаях и будут делать это максимально деликатно", - пишет газета.