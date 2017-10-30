Тигран Саркисян: «Мы готовы выстраивать конструктивные и продуктивные отношения со всеми, кто видит в нас партнеров»

«Взаимосвязанность – объективный тренд развития человечества. Мир сжимается и становится все меньше и меньше. А, следовательно, диалог – лучшая форма снятия противоречий, – считает Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. – Это становится очевидным особенно сейчас, когда мы все стоим на пороге Четвертой промышленной революции. Уже ясно, что защита интересов уходит в цифровую среду, где при отсутствии эффективного и конструктивного сотрудничества будут появляться новые барьеры и ограничения». Как передает Арменпресс, об этом Тигран Саркисян заявил в ходе выступления на итоговой ежегодной встрече Американо-Российского делового совета (АРДС) 27 октября в Нью-Йорке.

В форуме деловых кругов приняли участие представители органов государственной власти и крупного американского и российского бизнеса.

Тигран Саркисян отметил, что ключевая идея мероприятия – «Инвестируя в будущее российско-американских отношений» – имеет особое значение и для Евразийской экономической комиссии. По мнению Председателя Коллегии ЕЭК, «мировая экономика все больше и больше начинает ориентироваться на новые формы сотрудничества, где стандарты и нетарифные меры имеют значение многократно более важное, чем таможенное регулирование». В связи с этим Тигран Саркисян обратил особое внимание американских участников встречи на один из ключевых векторов развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в стратегической перспективе – цифровую повестку Союза, которая может стать основой для более тесного сотрудничества с США и американскими компаниями.

Председатель Коллегии ЕЭК напомнил – ряд исследований свидетельствует, что «лидерам цифрового мира для сохранения своего положения надо расширять сотрудничество со странами, у которых есть потенциал для цифрового прорыва. Государства-члены ЕАЭС входят в список стран с возможностями для такого прорыва – это показывает исследование Всемирного банка по цифровой повестке ЕАЭС, проведенное в сотрудничестве с Евразийской комиссией». Таким образом, расширение взаимодействия в области цифровой трансформации экономики и создания цифровых стандартов в различных сферах может стать прекрасным примером взаимного учета интересов и стимулировать диалог между США и ЕАЭС.

Еще одной важной темой выступления Тиграна Саркисяна стали вопросы технического регулирования и торговой политики, которые, как считают в АРДС, больше всего интересуют американский бизнес.

Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК, «мы завершаем формирование эффективной системы технического регулирования. В ЕАЭС действует единый перечень продукции, который определяет обязательную сферу регулирования. Технические регламенты разрабатываются исключительно в отношении таких видов продукции, имеют прямое действие на всей территории стран ЕАЭС, а в качестве основы для их разработки в соответствии с правилами ВТО применяются международные стандарты».

Тигран Саркисян напомнил, что уже приняты 44 технических регламента ЕАЭС, 36 из них вступили в силу. «Для того, чтобы бизнес мог адаптироваться к требованиям новых регуляторных актов, все технические регламенты предусматривают переходный период, в некоторых случаях – достаточно долгий, до трех-пяти лет, – отметил Председатель Коллегии ЕЭК. – Обратная связь с бизнесом – прагматичное условие успешности нашего Союза. Поэтому уже на этапе разработки мы обсуждаем все проекты документов с предпринимательским сообществом, а также оцениваем возможное воздействие принимаемых регламентов на деловую активность».

В своем выступлении Председатель Коллегии ЕЭК уделил внимание и вопросам торговой политики. Он подчеркнул, что торговая политика ЕАЭС направлена на формирование взаимовыгодных партнерских, а в ряде случаев – и преференциальных отношений с третьими странами.

Тиран Саркисян отметил, что торговые соглашения, которые рассматриваются сегодня и могут быть заключены в ближайшей перспективе, можно разделить на две группы: соглашения, которые создают полноформатные институциональные рамки, способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества, и соглашения о свободной торговле.

Примером соглашения первого типа может стать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой. Этот документ основывается на правилах ВТО и предусматривает создание правовой базы сотрудничества в таких областях, как нетарифное регулирование (техническое, санитарное и фитосанитарное регулирование), таможенные процедуры, упрощение процедур торговли, интеллектуальная собственность.

Говоря о возможности заключения соглашений о зонах свободной торговли, Тигран Саркисян отметил, что «итоги работы первого такого соглашения с Вьетнамом наглядно показывают эффективность и полезность этого формата. За первые девять месяцев действия соглашения товарооборот вырос на треть. Важно отметить, что примерно в равных пропорциях наблюдается рост как импорта, так и экспорта».

Председатель Коллегии ЕЭК в своем выступлении сделал особый акцент на сотрудничество с европейскими странами и Европейским союзом. Он отметил, что Евразийский экономический союз всегда был открыт к развитию взаимодействия с ЕС и США и обратил внимание на то, что началась кооперация между структурными подразделениями ЕЭК и Европейской комиссии: «Я уверен, что сотрудничество между наднациональными органами Европейского и Евразийского союзов – в интересах бизнеса и всех наших стран, а, значит, нам нужно расширять повестку диалога по всем вопросам, которые входят в нашу компетенцию и в компетенцию наших европейских коллег».

В завершение выступления Тигран Саркисян заявил: «Мое присутствие здесь лучше многих слов говорит о том, что мы готовы выстраивать конструктивные и продуктивные отношения со всеми, кто видит в нас партнеров. Но очевидно, что наличие более тесного сотрудничества между нами позволило бы усилить позиции американских компаний в ЕАЭС, а евразийского бизнеса – в США. Новый мир, с которым мы имеем дело сегодня, – это, прежде всего, быстро меняющаяся реальность. В этой реальности важное значение имеет разработка и внедрение новых норм и стандартов. Взаимовыгодное сотрудничество в данном направлении позволит разработать такие нормы и стандарты, благодаря которым предприниматели и страны легче и с меньшими издержками смогут реагировать на эти изменения. Отсутствие же сотрудничества приводит к образованию новых барьеров и ограничений, что не отвечает интересам бизнеса».

Вопросы и комментарии, прозвучавшие после выступления Председателя Коллегии ЕЭК, показали большой интерес участников форума к евразийской интеграции.