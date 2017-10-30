Секретарь фракции АРФ Дашнакцутюн Агван Варданян прокомментировал слухи о своем назначении на пост вице-премьера Армении

Секретарь фракции АРФ Дашнакцутюн Агван Варданян в понедельник в ходе брифингов в парламенте прокомментировал слухи о своем назначении на пост вице-премьера Армении. Как передает «Арменпресс», он сказал, что не считает их серьезными.

"СМИ в разное время писали, что я, вероятнее всего, стану президентом страны, писали, что я стану начальником полиции. В прессе может много чего писать, но подобный вопрос не возникал даже в самых далеких моих мыслях", - заявил Варданян.На прошлой неделе в ряде армянских СМИ появилась информация о том, что в 2018 году АРФД, якобы, получит портфель вице-премьера, и что этот пост займет секретарь фракции Агван Варданян.Как добавил Варданян, он несерьезно относится к подобному роду сообщениям в СМИ, однако в жизни ничего исключать нельзя."Когда придет 2018 год, тогда и поговорим", - отметил он.