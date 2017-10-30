Саудовские женщины получат право посещать стадионы

Женщинам в Саудовской Аравии с 2018 года будет позволено посещать спортивные мероприятия на стадионах страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Arab News.

"Главного спортивное управление займется переоборудованием главных стадионов в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, чтобы подготовить их к приему семей, начиная с 2018 года", — заявил глава ведомства Турки аш-Шейх.

Строгие религиозные правила и догмы консервативного общества предписывают саудиткам появляться в обществе только в сопровождении родственника или опекуна мужского пола - женщины не могут путешествовать в одиночестве, передвигаться по улицам или ходить на работу самостоятельно.

В конце сентября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, впервые в истории королевства предоставляющий право женщинам получать водительские права.





