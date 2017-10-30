Истребительная и армейская авиация ЮВО в Армении после выполнения учебно-боевых задач переводится на зимний режим эксплуатации

Военнослужащие российской авиационной военной базы «Эребуни» Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, после окончания сдачи итоговой проверки за летний период обучения 2017 года начали переводить современные истребители МиГ-29, военно-транспортные вертолеты Ми-8МТ и ударные Ми-24П на зимний режим эксплуатации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, инженеры и техники соединения в течение двух недель выполнят на самолетах и вертолетах в ходе комплексных мероприятий более 100 различных технических обслуживающих операций и нормативов. При проведении регламентных работ военные специалисты авиабазы проверят исправность и работоспособность систем, агрегатов, узлов и оборудования, осмотрят топливные баки, двигатели, заменят масла, смазки и специальные жидкости.

В рамках подготовительного периода, обслуживание авиационной техники к зимнему режиму эксплуатации проводится с целью выявления технического состояния истребительной и армейской авиации, их подготовке к безотказной работе в условиях высокогорной местности и резко меняющихся давлениях и низких температурных режимах окружающей среды.

В период подготовки авиационной техники и повышения квалификации летчиков в других авиационных соединениях на территории военного округа, будут также проведены ремонтно-восстановительные и регламентные работы на объектах военного аэродрома. Будет обслужена территория, закрепленная за воинской частью, выполнены инженерные работы, подготовлена и отремонтирована взлетно-посадочная полоса, а также проверится аэродромное оборудование и аппаратура наземной стационарной и переносной связи.

К регламентным и обслуживающим мероприятиям привлечено более 200 военнослужащих, из числа инженеров и техников соединения. По итогам перевода авиационной техники к зимним условиям эксплуатации, комиссией из числа офицеров управления авиабазы будет проведена аттестация выполненных работ, на каждой единице авиационной и военной техники.