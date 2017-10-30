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Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет сдана в эксплуатацию


30-го октября железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет официально сдана в эксплуатацию. Как передает «Арменпресс», в официальной церемонии примут участие президент Азербайджана Алиев, президент Турции Эрдоган, премьер-министр Грузии Квирикашвили и президент Казахстана Назарбаев.

Старт строительству железной дороги Баку-Тбилиси-Карс был дан в 2007 году, завершение планировалось к 2012, однако достроить ее удалось лишь в 2017 году.

В рамках проекта построена ветка Карс-Ахалкалаки, протяженностью в 105 км.

Государственная нефтяная компания Азербайджана выделила на строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс 640,3 млн долларов.

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