Премьер-министр Армении Карен Карапетян сообщил о планируемых изменениях в подходах к налогово-бюджетной политике

Премьер-министр Армении Карен Карапетян выступил на совместном заседании постоянных комиссий НС РА, посвященном представлению проекта Закона РА «О государственном бюджете РА на 2018 год». Как передает «Арменпресс», он представил основные положения бюджета.

Проект государственного бюджета – весьма объемный документ, и в Национальном Собрании, в частности на заседаниях постоянных комиссий планируется обстоятельное обсуждение главного финансового документа страны.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян коснулся ряда положений проекта госбюджета.

«В течение последних нескольких лет экономика Армении подвергается отрицательным потрясениям, проникающим из внешнего мира, в результате чего регистрируется низкий уровень экономического роста, что постепенно снижает потенциал экономического роста. Хотя и текущие развития обнадеживают, однако основы экономического роста пока не являются достаточно крепкими, чтобы претендовать на долгосрочный высокий экономический рост», – сказал Карен Карапетян.

При этом премьер указал: проектом госбюджета РА на 2018 год предусмотрена такая налогово-бюджетная политика, которая предопределит старт дальнейших экономических развитий.

«Иначе говоря, предлагаемая налогово-бюджетная политика позволит создать основы для обеспечения в будущем, в среднем, 5-процентного экономического роста. Это в свою очередь позволит эффективнее решать проблемы – как в контексте долгосрочного развития, так и в социальном плане. А достижение указанного показателя потребует от нас всех больших усилий и масштабной работы», – подчеркнул глава армянского правительства.

«Расходная политика госбюджета будет базироваться на четких канонах, в основу которых заложены как экономический рост, безопасность страны, так и социальная направленность. Указанная политика обеспечит повышение привлекательности страны, формируя крепкий фундамент для стабильного, долгосрочного и безопасного развития», – заявил Карен Карапетян.

«Наша доходная политика будет взвешенной – с точки зрения как сокращения теневого сектора экономики, так и улучшения бизнес-среды. Здесь была придана важность формированию основ эффективной системы доходов, что обеспечит стабильный рост налоговых поступлений по отношению к ВВП, как предусмотрено программой правительства», – указал премьер.

Премьер Карапетян отметил, что данные обсуждения – хорошая возможность для подробного изучения одного из самых важнейших документов, и выразил уверенность, что предоставленная возможность будет использована для максимально эффективной, рациональной, прагматичной работы, чтобы обеспечить наилучший результат на данный момент.