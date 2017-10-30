Национальная сборная Армении по футболу является для нас трудным соперником: главный тренер сборной Кипра

Национальная сборная Армении по футболу вскоре проведет очередную товарищескую встречу со сборной Кипра. В беседе с «Арменпресс» главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон высказался о качествах сборной Армении по футболу, предстоящей игре и сборной Кипра.

- Каким соперником для вас является Национальная сборная Армении по футболу ?

- Национальная сборная Армении по футболу является для нас трудным соперником. Мы ожидаем конкурентную борьбу: будем играть с командой, члены которой выступают в европейских клубах высшей лиги. Рейтинговая таблица ФИФА показывает, что Армения и Кипр находятся на одном уровне. Я надеюсь, что встреча будет хорошим испытанием для обеих команд.

- Кого бы вы выделили в составе сборной?

- Не люблю говорить об отдельных игроках. В вашей сборной есть высококачественные футболисты, однако, по моему мнению, сильная сторона сборной Армении – командная игра.

- Следили ли вы за сборной Армении в отборочном туре? Что вы скажете по этому поводу?

- Да, я следил за играми сборной Армении в отборочном туре. У нее есть сильные и слабые стороны. Я изучу именно эти стороны и соответственно подготовлю своих игроков. В предстояшей встрече обе команды будут в состоянии победить.

- В какой спортивной форме футболисты сборной Кипра? Что даст вашей команде эта встреча?

- Я – новичок в сборной Кипра, и каждая игра важна для меня. Мы не пожалеем усилий для успеха сборной и подготовки к играм «Евро-2020». Делаем все для прогресса сборной, и встреча со сборной Армении поможет нам сделать правильные выводы, что крайне необходимо нам в будущем.

-Благодарю за беседу.