В США, Южной Кореи и Японии призвали КНДР воздержаться от провокаций
Главы объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил США, Южной Кореи и Японии провели трехстороннюю встречу, по итогам которой в совместном заявлении призвали КНДР воздержаться от провокаций и отказаться от создания оружия массово поражения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Встреча Джозефа Данфорда, Чон Гён Ду и Кацутоси Кавано состоялась в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских вооруженных сил на Гавайях.
Пентагон сообщает, что генералы призвали КНДР "воздержаться от безответственных провокаций, усугубляющих напряженность в регионе, и сойти с разрушительного и безрассудного пути создания оружия массового поражения".
Стороны обменялись мнениями о недавних пусках баллистических ракет и ядерных испытаниях, проведенных КНДР, и выразили готовность отвечать на подобные действия при полной координации друг с другом.
Данфорд подтвердил твердое обязательство США по защите Южной Кореи и Японии и обеспечению расширенного сдерживания путем использования полного спектра возможностей военного потенциала США.