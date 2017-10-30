В США, Южной Кореи и Японии призвали КНДР воздержаться от провокаций

Главы объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил США, Южной Кореи и Японии провели трехстороннюю встречу, по итогам которой в совместном заявлении призвали КНДР воздержаться от провокаций и отказаться от создания оружия массово поражения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Встреча Джозефа Данфорда, Чон Гён Ду и Кацутоси Кавано состоялась в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских вооруженных сил на Гавайях.

Пентагон сообщает, что генералы призвали КНДР "воздержаться от безответственных провокаций, усугубляющих напряженность в регионе, и сойти с разрушительного и безрассудного пути создания оружия массового поражения".

Стороны обменялись мнениями о недавних пусках баллистических ракет и ядерных испытаниях, проведенных КНДР, и выразили готовность отвечать на подобные действия при полной координации друг с другом.

Данфорд подтвердил твердое обязательство США по защите Южной Кореи и Японии и обеспечению расширенного сдерживания путем использования полного спектра возможностей военного потенциала США.