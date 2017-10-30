Бако Саакян принял министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Давида Тонояна
30 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Давида Тонояна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.На встрече, в которой принял участие директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Карен Саргсян, был обсужден ряд вопросов, касающихся углубления и расширения связей между соответствующими ведомствами двух армянских республик.
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