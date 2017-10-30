30 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Давида Тонояна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

На встрече, в которой принял участие директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Карен Саргсян, был обсужден ряд вопросов, касающихся углубления и расширения связей между соответствующими ведомствами двух армянских республик.