Президент Киргизии взял отпуск для работы над национальной стратегией

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев за месяц до окончания своих полномочий взял краткосрочный отпуск. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба аппарата главы страны.

"Президент Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный трудовой отпуск с 30 октября. Во время отпуска президент будет работать над окончательным вариантом проекта Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период до 2040 года", — информирует пресс-служба.

Срок президентских полномочий Атамбаева, вступившего в должность в 2011 году, по конституции истекает 1 декабря. Выборы нового главы государства прошли 15 октября. В них победил Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый президентской Социал-демократической партией. Окончательные итоги выборов еще не оглашены.