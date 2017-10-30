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В будущем году, совместно с финскими специалистами, будет осуществлена программа по размножению форели в озере Севан


В будущем году, совместно с финскими специалистами из Института природных ресурсов Финляндии (Luke), будет осуществлена программа по размножению форели в озере Севан. Как передает «Арменпресс», с армянской стороны участником программы является компания «Севанская форель», созданная фондом «Восстановление популяции севанской форели и развитие рыбоводства».

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал генеральный директор ЗАО «Севанская форель» Джон Мкртчян. «По этой программе, группа генетиков и биологов разделит севанскую форель на примерно 200 групп, будут произведены анализ, составлены сводки по каждой семье, выбраны лучшие популяции. Самое важное, избежать межродственного скрещивания»,- сказал генеральный директор ЗАО «Севанская форель» Джон Мкртчян.

По его словам, за 40 лет безграмотного рыбоводства не удалось избежать межродственного скрещивания, что привело к тревожащему положению. «По причине межродственного скрещивания у севанской форели, особенно, летней форели,  создалось тревожащее положение»,- сказал генеральный директор ЗАО «Севанская форель» Джон Мкртчян.

По его словам, программа правительства Армении «Восстановление популяции севанской форели и развитие рыбоводства» направлена на пресечение межродственного скрещивания у севанской форели, а также размножение тех видов форели, которые существовали ранее в Армении.

В ходе программы армянские специалисты получат соответствующие познания и навыки, что позволит им в дальнейшем продолжить работу самостоятельно.

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