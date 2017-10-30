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США начинают учения стратегических ядерных сил


США начинают в понедельник учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром" (Global Thunder), в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир.

По его словам, сценарий учений предусматривает "различные стратегические угрозы для нашей страны и задействует все возможности STRATCOM" с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени. В ходе учений будут отрабатываться возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.

 

 

 



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