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В основе бюджета 2018 года лежат экономический рост, безопасность, улучшение социального положения: премьер-министр Армении


В постоянных комиссиях Национального Собрания Армении с понедельника, 30 октября, начинаются обсуждения проекта Закона РА «О Государственном бюджете РА на 2018 год». В основе бюджета 2018 года лежат экономический рост, безопасность, улучшение социального положения. Как передает «Арменпресс», об этом сказал 

присутствующий в парламенте премьер-министр Армении Карен Карапетян и  выразил надежду, что обсуждения будут эффективными.

«Выражаем нашу готовность к обсуждениям, нацеленным на поиск конструктивных и оптимальных решений. Убежден, что по итогам обсуждений у нас будет финансовый документ, наилучшим образом отражающий интересы нашей страны и наших граждан», – отметил премьер.

При этом Карен Карапетян сообщил: с учетом установок правительства Армении на 2017-2022 годы, в проекте госбюджета РА на 2018 год обозначены серьезные изменения в налогово-бюджетной политике.

В среднесрочной перспективе, налогово-бюджетная политика будет проводиться с пересмотром расходной части, делая больший акцент на необходимости осуществления капитальных расходов.

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