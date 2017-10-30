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Левон Мнацаканян представил деятелям науки и искусства ситуацию на линии соприкосновения


Командующий Армией обороны Арцаха, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян принял делегацию видных деятелей науки и искусства, прибывшую в Карабах с очередным визитом в рамках программы «Страницы истории и культуры». Делегацию возглавляет председатель Общественного совета при министре обороны Армении Гегам Арутюнян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха. 

На встрече Левон Мнацакаян расценил реализацию подобных инициатив и программ как востребованные и необходимые, также поблагодарил гостей за многолетнее плодотворное сотрудничество.

По просьбе гостей министр представил ситуацию на линии соприкосновения, коснулся процесса армейского строительства.

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