Левон Мнацаканян представил деятелям науки и искусства ситуацию на линии соприкосновения

Командующий Армией обороны Арцаха, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян принял делегацию видных деятелей науки и искусства, прибывшую в Карабах с очередным визитом в рамках программы «Страницы истории и культуры». Делегацию возглавляет председатель Общественного совета при министре обороны Армении Гегам Арутюнян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха.

На встрече Левон Мнацакаян расценил реализацию подобных инициатив и программ как востребованные и необходимые, также поблагодарил гостей за многолетнее плодотворное сотрудничество.

По просьбе гостей министр представил ситуацию на линии соприкосновения, коснулся процесса армейского строительства.