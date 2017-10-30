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СМИ: президент Ирана отказался встречаться с Дональдом Трампом в рамках ГА ООН


Президент Ирана Хасан Роухани отказался от личной встречи с главой американской администрации Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в воскресенье агентство Fars со ссылкой на иранского аналитика Махди Фазаэли.

"Президент США Трамп пригласил Роухани лично встретиться во время его визита в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН в сентябре, но наш президент отверг предложение", - приводит агентство его слова. Отметив, что приглашение прозвучало буквально на следующий день после антииранского выступления Трампа в ООН, Фазаэли рассказал, что французский лидер Эмманюэль Макрон пытался выступить посредником и убедить Роухани принять это приглашение, но потерпел неудачу.

По словам аналитика, США уже неоднократно выступают с подобной инициативой. "Американцы уверены, что такие переговоры принесут им пользу, но Ирану они не принесут ничего, кроме вреда", - отметил он.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми подтвердил слова аналитика, указав, что "американская сторона выразила желание провести встречу на высшем уровне, но иранский президент отверг ее".

 




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