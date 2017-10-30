Эмир Катара назвал причину конфликта вокруг его страны

Страны Персидского залива вступили в конфронтацию с Катаром из-за его независимой позиции и стремятся к смене режима в стране, но Катар никогда не поступится своей независимостью, хотя желает разрешения конфликта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Им не нравится наша независимость наш собственный взгляд на развитие региона", — сказал он в интервью в рамках программы "60 минут" на американском канале CBS.По его словам, его оппонентам не нравится, в частности, стремление к демократии, что Катар поддерживает телеканал "Аль Джазиру".

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение. Аль Тани опроверг эти обвинения и заявил, что для него известия об этом "были шоком".

Ранее в воскресенье глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа предложил заморозить членство Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива.