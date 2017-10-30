По меньшей мере шесть человек погибли в воскресенье в Германии, Польше и Чехии из- за урагана "Герварт" и вызванных им наводнений. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, два человека, мужчина и женщина, скончались в Чехии под стволами рухнувших на них деревьев, еще двое погибли схожим образом в Польше. Как отмечает агентство, тысячи жителей обеих стран остались без электричества.

Сильные наводнения унесли жизни мужчины и женщины в германских федеральной землях Нижняя Саксония и Мекленбург - Передняя Померания. Движение поездов было приостановлено из-за серьезных повреждений железнодорожных путей по многим направлениям в северной и центральной Германии.

Ранее портал Nord24 также сообщал о гибели мужчины на севере Германии, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Штормовой циклон "Герварт" обрушился на Германию в ночь на воскресенье с порывами ветра до 50 м/с. В некоторых районах страны из-за упавших деревьев было прервано движение поездов и электроснабжение, перекрыты автострады.



