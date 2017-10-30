Опрос: 40% испанцев считают, что решить кризис в Каталонии нужно было раньше

Порядка 40% испанцев считают, что 155-я статья конституции, которая позволяет ограничить самоуправление автономного сообщества, должна была быть принята раньше для урегулирования ситуации в Каталонии. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные опроса, распространенного в воскресенье газетой El Mundo.

По ее информации, 20,9% респондентов выразили мнение, что правительство Испании предприняло соответствующие шаги в подходящий момент. Еще около 27% опрошенных полагают, что 155-я статья вовсе не должна была быть одобрена.

Почти 75% испанцев считают необходимым проведение парламентских выборов в Каталонии. В самом автономном сообществе 63,9% респондентов также согласны с созывом волеизъявления.

В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В свою очередь Сенат (верхняя палата парламента) одобрил просьбу Мадрида о запуске 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась.