Все участники седьмой международной встречи по Сирии прибыли в Астану

Все участники седьмого раунда переговоров по Сирии на площадке Астаны прибыли в столицу Казахстана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Все делегации участников седьмой международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса прибыли в столицу Казахстана" - сообщили в МИД страны.

Как сообщалось, седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане состоится 30-31 октября.

"Сегодня состоятся двусторонние и многосторонние встречи по обсуждению вопросов повестки дня", - отмечается в распространенном сообщении.

При этом отмечается, что все встречи пройдут в закрытом для СМИ режиме.

"Пленарное заседание намечено на вторую половину дня 31 октября", - напомнили в МИД Казахстана.