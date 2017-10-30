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Все участники седьмой международной встречи по Сирии прибыли в Астану


Все участники седьмого раунда переговоров по Сирии на площадке Астаны прибыли в столицу Казахстана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Все делегации участников седьмой международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса прибыли в столицу Казахстана" - сообщили в МИД страны.

Как сообщалось, седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане состоится 30-31 октября.

"Сегодня состоятся двусторонние и многосторонние встречи по обсуждению вопросов повестки дня", - отмечается в распространенном сообщении.

При этом отмечается, что все встречи пройдут в закрытом для СМИ режиме.

"Пленарное заседание намечено на вторую половину дня 31 октября", - напомнили в МИД Казахстана.

 

 

 

 



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