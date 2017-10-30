Псориаз управляем: в Армении стационарное лечение получают около 500 пациентов

29-е октября отмечается как Международный день борьбы с псориазом. В мире этим заболеванием страдает около 125 млн человек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Минздрава Армении, в специализированном центре ежегодно стационарное лечение получают около 500 пациентов с обострениями и осложнениями, страдающие псориазом.

Псориаз (psoriasis vulgaris) – полиэтиологическое, часто рецидивирующее хроническое кожное заболевание. Оно может начаться в любом возрасте, не исключая детский, однако чаще начинается в возрасте 16-25 лет. Оно начинается остро, высыпанием мелких, розовых узелков, которые быстро покрываются серебристо-белыми чешуйками.

Вспышки чаще случаются осенью и зимой (зимняя форма), реже – летом (летняя форма). Заболевание длится годами, в случае нелечения псориаз может осложниться артритами, кожной сыпью, в течение лет псориаз может привести к инвалидности, при наличии же сердечно-сосудистой патологии, в 60% случаев повышается возможность летального исхода.

Отметим, что псориаз равнораспространен как у мужчин, так и у женщин. Среди факторов риска – состояние нервно-психологической системы человека, стрессы, травмы, функциональные нарушения гормональной системы. Имеют значение и такие факторы как нарушения метаболического обмена, ферментной системы, генетическая предрасположенность, различается идиопатический псориаз, этиопатогенез которого неизвестен.

Специалисты советуют при первых же признаках обратиться к вра чу, чтобы диагносцировать заболевание, получить лечение: это поможет избежать дальнейших осложнений.

Центр дерматологии и венерологии Минздрава Армении объявляет первую декаду ноября днями борьбы с псориазом, в течение этого времени обратившиеся в Центр получат бесплатную консультацию, при необходимости, будут проведены клинические исследования, включая дерматоскопию, с 20%-й скидкой.

Своевременное выявление, лечение, наблюдение в динамике позволят избежать осложнений, обеспечив пациентам достойное качество жизни.

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