Полиция Барселоны насчитала около 300 тыс. человек на марше за единство Испании

На марш за сохранение единства Испании, который проходил в воскресенье в Барселоне, пришли примерно 300 тыс. человек, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные местной полиции.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, в то же время сами организаторы манифестации оценивают число пришедших в 1,1 млн человек.

В минувшую пятницу депутаты парламента Каталонии во время голосования поддержали независимость региона от Испании.

В ответ правительство Испании отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.

Однако Карлес Пучдемон, отправленный в отставку правительством Испании с поста главы исполнительной власти Каталонии, отказался признавать решение Мадрида.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Тем не менее около 90% участников референдума проголосовали за независимость от Испании. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Фото: Reuters