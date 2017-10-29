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Глава Арцаха присутствовал на демонстрации спецтехники для чрезвычайных ситуаций и спасательных навыков


29 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на демонстрации спецтехники и спасательных навыков, посвященной Дню работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,  президент Саакян отметил важность подобных мероприятий, подчеркнув, что они свидетельствуют о высоком профессионализме и подготовке сотрудников системы.



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