Глава Арцаха присутствовал на демонстрации спецтехники для чрезвычайных ситуаций и спасательных навыков
29 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на демонстрации спецтехники и спасательных навыков, посвященной Дню работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент Саакян отметил важность подобных мероприятий, подчеркнув, что они свидетельствуют о высоком профессионализме и подготовке сотрудников системы.
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