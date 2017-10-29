Глава Арцаха присутствовал на демонстрации спецтехники для чрезвычайных ситуаций и спасательных навыков

29 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на демонстрации спецтехники и спасательных навыков, посвященной Дню работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент Саакян отметил важность подобных мероприятий, подчеркнув, что они свидетельствуют о высоком профессионализме и подготовке сотрудников системы.