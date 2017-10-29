Бако Саакян наблюдал за игрой между баскетбольными командами «Арцах» и «Инженер»

29 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян наблюдал за состоявшейся в городе Степанакерте игрой высшей лиги «А» Республики Армения по баскетболу между командами «Арцах» и «Инженер».

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах