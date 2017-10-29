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Бако Саакян наблюдал за игрой между баскетбольными командами «Арцах» и «Инженер»


29 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян наблюдал за состоявшейся в городе Степанакерте игрой высшей лиги «А» Республики Армения по баскетболу между командами «Арцах» и «Инженер».

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах

 



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