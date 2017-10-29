Командное первенство Европы по шахматам: Армения-Греция  ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Во втором туре командного первенства Европы соперником мужской сборной Армении была первая команда Греции.

Как передает Арменпресс, за первой доской - Левон Аронян с соперником Лоанисом Папаионаусом. Сергей Мовсесян играет со своим соперником Христосом Баникасом. За третьим столом Габриел Саркисян играл с Антонисом Павллидисом. Грант Мелкумян играл со Стелиосом Халкиасом.

Против женской сборной Армении играет сборная Украины.