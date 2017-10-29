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Командное первенство Европы по шахматам: Армения-Греция  ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


Во  втором туре командного первенства Европы соперником мужской  сборной  Армении была первая команда Греции.

Как  передает Арменпресс, за первой  доской - Левон Аронян с соперником Лоанисом Папаионаусом. Сергей  Мовсесян играет со своим соперником Христосом Баникасом. За  третьим  столом  Габриел Саркисян играл с Антонисом Павллидисом.  Грант Мелкумян играл со Стелиосом Халкиасом.  

Против женской сборной  Армении играет  сборная Украины.



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