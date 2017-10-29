Землетрясение  в Иране ощутили и в Арцахе – в Гадруте

29 октября в 11:35 часов в Сеймоцентр МЧС РА поступило сообщение, что в 10:51 часов (в 06:51 – по Гринвичу) сеймостанция зарегистрировала землетрясение с координатами 39.450 с/ш и 47.810 в/д (Иран, 22 км от города Парсабад). Очаг на глубине 10 км, магнитуда – 3.5.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение в Иране ощутили и в Арцахе – в городе Гадрут, силой 2-3 балла.