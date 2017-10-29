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Землетрясение  в Иране ощутили и в Арцахе – в Гадруте


29 октября в 11:35 часов в Сеймоцентр МЧС РА поступило сообщение, что в 10:51 часов (в 06:51 – по Гринвичу) сеймостанция зарегистрировала землетрясение с координатами 39.450 с/ш и  47.810  в/д (Иран, 22 км от города Парсабад). Очаг на  глубине 10 км, магнитуда – 3.5.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сила  подземных толчков  в  эпицентре  составила 4-5 баллов.

Землетрясение  в Иране ощутили и в Арцахе – в  городе Гадрут, силой 2-3 балла.



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