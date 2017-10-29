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Впервые  реставрируется церковь Артавазик  в Бюракане


Церковь  Артавазик (VIIв.) в Бюракане Арагацотнской  области реставрируется. Работы  начались месяц  назад. За ходом работ наблюдал министр культуры РА  Армен Амирян, 28 октября посетивший храм в сопровождении журналистов.

«Строители уже  отремонтировали часть пола. Местами порушены  своды, стены – в  южной  части они совсем обрушились. Реставрируется крыша, решается вопрос ее осушения  и системы стока воды», - в беседе с Арменпресс сказал начальник  управления  по охране  памятников Минкульта  РА  Армен Аброян.

Плана общей  реконструкции пока нет – из-за нехватки денег.

На реставрацию храма  Артавазик правительство выделило из бюджета  11 млн драмов. 

Реставрируются также церкви  Таркманчац (Армавирская область) и Св. Богородицы в  селе Иринд Арагацотнской  области. Реставрация  трех храмов  производится силами строительной  компании «Аровшин».

«В тендерах участвуют и побеждают одни и те же технические  и строительные  организации. Это очень плохо. Из условий  конкурса  удален пункт,  по которому  подрядчик  должен иметь минимум 5-10-летний  опыт. Взамен внесено другое условие – обязательное  привлечение  к  работам опытного специалиста. И на арену  вышли малоопытные, но новые  организации. Это важно, поскольку десятки лет строительные площадки делили одни и те  же  организации», - сказал министр культуры Армен Амирян.

Рядом с ц.Артавазик  (VIIв.) стоит огромный  хачкар. Восточная часть храма – полукруглая, остальные – прямоугольные. Квадратный в плане барабан, котором стоял купол, переделан в  восьмиугольный. В VIIIв. К восточной  части пристроена устремленная ввысь колокольня. Остальные части почти полностью разрушены.



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