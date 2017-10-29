Впервые  реставрируется церковь Артавазик  в Бюракане

Церковь Артавазик (VIIв.) в Бюракане Арагацотнской области реставрируется. Работы начались месяц назад. За ходом работ наблюдал министр культуры РА Армен Амирян, 28 октября посетивший храм в сопровождении журналистов.

«Строители уже отремонтировали часть пола. Местами порушены своды, стены – в южной части они совсем обрушились. Реставрируется крыша, решается вопрос ее осушения и системы стока воды», - в беседе с Арменпресс сказал начальник управления по охране памятников Минкульта РА Армен Аброян.

Плана общей реконструкции пока нет – из-за нехватки денег.

На реставрацию храма Артавазик правительство выделило из бюджета 11 млн драмов.

Реставрируются также церкви Таркманчац (Армавирская область) и Св. Богородицы в селе Иринд Арагацотнской области. Реставрация трех храмов производится силами строительной компании «Аровшин».

«В тендерах участвуют и побеждают одни и те же технические и строительные организации. Это очень плохо. Из условий конкурса удален пункт, по которому подрядчик должен иметь минимум 5-10-летний опыт. Взамен внесено другое условие – обязательное привлечение к работам опытного специалиста. И на арену вышли малоопытные, но новые организации. Это важно, поскольку десятки лет строительные площадки делили одни и те же организации», - сказал министр культуры Армен Амирян.

Рядом с ц.Артавазик (VIIв.) стоит огромный хачкар. Восточная часть храма – полукруглая, остальные – прямоугольные. Квадратный в плане барабан, котором стоял купол, переделан в восьмиугольный. В VIIIв. К восточной части пристроена устремленная ввысь колокольня. Остальные части почти полностью разрушены.