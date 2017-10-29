30-31 октября в западных районах республики, а 1-2 ноября – на большей части территории, ожидаются дожди и грозы, в отдельных областях возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

3 ноября погода ожидается без осадков. Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

1-2 ноября температура воздуха понизится на 5-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 30-31 октября возможно, а 1-2 ноября ожидается дождь и гроза, а также усиление ветра до 12-17 м/с. Днем 29 октября погода ожидается без осадков.

3 ноября в Ереване погода ожидается без осадков.