Реставрацию церкви Св. Богородицы в  селе Иринд предполагается закончить до конца года  

Работы по восстановлению церкви Св. Богородицы в селе Иринд начались еще в 2007г. До конца этого года предполагается закончить строительство крыши, а также доделать пол, алтарь и др. за ходом работ наблюдал министр культуры РА Армен Амирян, 28 октября посетивший храм в сопровождении журналистов.

«В течение 12 лет бюджет ежегодно выделял сумму на проведение работ. В этом годы работа началась 1 августа и уже проделано 40% строительных работ. Надо выстелить черепичную крышу, доделать пол и др.», - как передает Арменпресс, сказала руководитель проекта Мери Даниелян, добавив, что с наступлением холодов придется остановить работу.

По словам представителя строительной компании «Аровшин», необходимо установить окна и двери, и тогда погода не помешает завершению внутренних работ.

В этом году бюджетом выделено 27 млн драмов.

Церковь Св. Богородицы в селе Иринд Арагацотнской области построена в VIIв. сохранилась северо-восточная часть храма, а также 2-4 ряда каменной кладки верхней части барабана. По своему объемно-пространственному решению созвучна с егвардской церковью Зоравар VIIв. Этот памятник республиканского значения реставрируется с 2007г.