Время в Ереване: 11:07:36,   29 Октябрь

Реставрацию церкви Св. Богородицы в  селе Иринд предполагается закончить до конца года  


Работы по восстановлению церкви Св. Богородицы в  селе Иринд начались  еще в 2007г.  До  конца этого года предполагается закончить строительство крыши,  а также доделать пол, алтарь и др. за ходом работ наблюдал министр культуры РА  Армен Амирян, 28 октября посетивший храм в сопровождении журналистов. 

«В течение  12 лет бюджет ежегодно выделял сумму  на проведение  работ. В этом годы работа началась 1  августа и уже проделано 40% строительных работ. Надо выстелить черепичную крышу, доделать пол и др.», - как  передает Арменпресс, сказала руководитель проекта  Мери Даниелян, добавив, что с наступлением холодов  придется  остановить работу. 

По словам представителя строительной  компании «Аровшин», необходимо установить окна  и двери, и тогда погода  не  помешает завершению внутренних работ.

В этом году  бюджетом выделено 27 млн драмов.

Церковь  Св. Богородицы в  селе Иринд Арагацотнской  области построена в VIIв. сохранилась северо-восточная часть храма, а также 2-4 ряда каменной  кладки верхней части барабана. По своему  объемно-пространственному  решению созвучна с егвардской церковью Зоравар VIIв. Этот  памятник  республиканского значения реставрируется с 2007г.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации