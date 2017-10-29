В Вайоцдзорской общине  Гомк открылся туристический центр

В рамках программы государственной поддержки МСБ при содействии фонда Национального центра развития МСБ в Вайоцдзорской общине Гомк 28 октября открылся туристический центр.

Как сообщили Арменпресс, центр получил от Фонда консультативную, информационную и финансовую поддержку.

Центр предлагает туристам благоустроенный и комфортный отдых, что, несомненно, приведет к увеличению туристического потока.

Национальный центр развития малого и среднего бизнеса создан в 2002г. соответствующим решением правительства РА. Создание фонда направлено на создание малых и средний предприятий, их финансирование, развитие технологических умений, экономическое развитие общин.