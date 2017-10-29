Время в Ереване: 11:07:36,   29 Октябрь

В Вайоцдзорской общине  Гомк открылся туристический центр


В  рамках программы  государственной  поддержки МСБ  при содействии фонда Национального центра развития  МСБ  в Вайоцдзорской общине  Гомк  28 октября открылся туристический центр.

Как  сообщили Арменпресс, центр получил от Фонда  консультативную, информационную и финансовую поддержку.  

Центр предлагает туристам благоустроенный и комфортный отдых, что, несомненно, приведет к  увеличению туристического потока.

 Национальный центр развития малого и среднего бизнеса создан в  2002г.  соответствующим решением правительства РА. Создание фонда направлено на  создание малых и средний предприятий, их финансирование, развитие  технологических умений, экономическое  развитие  общин.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации