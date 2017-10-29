Полиция  и СНБ РА обнаружили лиц, разыскиваемых  за совершение преступления у отеля  «Туфенкян»

Благодаря последовательным, широкомасштабным и скоординированным оперативно-розыскным действиям в тесном взаимодействии с коллегами из МВД Грузии, 29 октября полиция и СНБ РА обнаружили лиц, разыскиваемых за совершение преступления у ереванского отеля «Туфенкян» 14 сентября. Это Альберт Блбулян (1982 г/р) и Армен Карадавидов (1984 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, на данный момент обсуждаются детали их экстрадиции в Армению.

В сообщении говорится: «14 сентября на ереванской ул.Республики близ гостиницы «Туфенкян» Альберт Блбулян, Армен Карадавидов и Рафик Хачатрян (1957 г/р) произвели выстрелы из пистолета «Макаров» и автомата «АК» по двум гражданам, в результате чего один был убит, другой ранен.15 сентября было принято решение объявить Альберта Блбуляна, Армена Карадавидова и Рафика Хачатряна в розыск и привлечь их в качестве обвиняемых.

22 сентября в результате скоординированных и эффективных мероприятий ряда подразделений полиции Рафик Хачатрян был обнаружен в Котайкской области и подвергнут приводу в ГУ УР полиции РА. Розыски Альберта Блбуляна и Армена Карадавидова продолжались в усиленном режиме и дали результаты.

Обстоятельства происшедшего будут выяснены в ходе расследования».