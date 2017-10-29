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Полиция  и СНБ РА обнаружили лиц, разыскиваемых  за совершение преступления у отеля  «Туфенкян»


Благодаря последовательным, широкомасштабным и скоординированным оперативно-розыскным действиям в тесном взаимодействии с коллегами из МВД Грузии, 29 октября  полиция  и СНБ РА обнаружили лиц, разыскиваемых  за совершение преступления у ереванского отеля  «Туфенкян» 14 сентября. Это Альберт Блбулян (1982 г/р) и Армен Карадавидов (1984 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, на данный  момент обсуждаются детали их экстрадиции в  Армению.

В сообщении говорится: «14 сентября на ереванской  ул.Республики близ гостиницы «Туфенкян» Альберт Блбулян,  Армен Карадавидов и Рафик  Хачатрян (1957 г/р) произвели выстрелы из пистолета  «Макаров» и автомата «АК» по двум гражданам, в  результате  чего один был убит, другой  ранен.15 сентября  было принято решение объявить Альберта Блбуляна,  Армена Карадавидова и Рафика  Хачатряна в  розыск и привлечь их в  качестве обвиняемых.

22 сентября в  результате скоординированных и эффективных мероприятий  ряда  подразделений  полиции Рафик  Хачатрян был обнаружен в  Котайкской  области и подвергнут приводу в  ГУ УР полиции РА. Розыски Альберта Блбуляна и Армена Карадавидова продолжались в усиленном режиме  и дали результаты.

Обстоятельства происшедшего будут выяснены  в ходе  расследования».



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