Пострадавший  в  ДТП на дороге  Востан-Кахцрашен госпитализирован  

29 октября в 08:54 часов в МЧС РА поступило сообщение, что близ села Айгепат Араратской области произошло ДТП, есть пострадавший, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что на 10 км дороги Востан-Кахцрашен автомобиль ВАЗ-2109 с г/н 34 ZQ 382 (водитель А. М.) съехал с проезжей части и перевернулся в недействующий канал. Пассажир (С.С., 1989 г/р) получил травмы разной степени тяжести.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели поднесли пострадавшего к машине скорой помощи, обесточили машину и завинтили газовый баллон. С.С. доставлен в МЦ «Эребуни», где медики нашли его состояние средне тяжелым.

Спасатели вытащили машину на дорогу.