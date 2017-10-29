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Пострадавший  в  ДТП на дороге  Востан-Кахцрашен госпитализирован  


29 октября в 08:54 часов в МЧС РА поступило сообщение, что близ села Айгепат Араратской области произошло ДТП, есть пострадавший, нужна помощь.

На место выехал боевой  расчет.

Выяснилось, что на 10 км дороги  Востан-Кахцрашен автомобиль ВАЗ-2109 с г/н 34 ZQ 382    (водитель А. М.) съехал с проезжей  части и перевернулся в недействующий канал. Пассажир (С.С., 1989 г/р)  получил травмы  разной  степени тяжести.

Как  стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА,  спасатели поднесли пострадавшего к машине  скорой  помощи, обесточили машину и завинтили газовый баллон.  С.С. доставлен в МЦ «Эребуни», где медики нашли его состояние  средне тяжелым.

Спасатели вытащили машину на дорогу.



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