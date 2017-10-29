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Бако Саакян отметил важность визита  молодых представителей армянских партий в Арцах


28 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу участников Молодежного форума армянских партий.

В теплой и непосредственной атмосфере были обсуждены разные вопросы, касающиеся государственного строительства, внешней и внутренней политики Арцаха, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, региональных процессов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, с удовлетворением отметив, что визиты представителей молодежных отделений армянских партий в Арцах и организация здесь различных мероприятий носят традиционный характер, Президент Саакян подчеркнул их ценность с точки зрения сохранения конструктивного политического диалога и укрепления внутриармянских связей.



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