«Посвящение» Асмик  Папян прозвучало под сводами церкви Св.Богородицы в Гюмри

По инициативе АРТ PR и с благословения предстоятеля Ширакской епархии ААЦ в Гюмри, в церкви Св.Богородицы (Семи Ран) состоялось выступление прославленной певицы Асмик Папян.

В программе был исключительно Комитас. Для концерта из Германии прибыла также лауреат международных конкурсов пианистка Лусине Хачатрян, коренная гюмрийка.

«Связь с Гюмри необъяснима. Это у меня с детства. Мама у меня гюмрийка. Необъяснимо и и воздействие церкви Йот Верк (Семь Ран). Это дань уважения и любви великому Комитасу, посвящение Гюмри, таинство возвращения к корням», - сказала обладательница великолепного сопрано после концерта.

«Это была мотива Всевышнему, в которой я просила милости к Гюмри, благословения моему народу, моей родине. Это была молитва о мире и благополучном возвращении наших солдат», - как передает Арменпресс, сказала Асмик Папян.

Само таинство пребывания в церкви продиктовало и программу концерта и достойное залу поведение – здесь была только божественная музыка, божественное исполнение и божественное вдохновение – без аплодисментов, но удивительное единение, особенно когда последний номер, «Айастан», присутствующие выслушали стоя.

Арменуи Мхоян