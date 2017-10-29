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«Посвящение» Асмик  Папян прозвучало под сводами церкви Св.Богородицы в Гюмри


По инициативе  АРТ PR и с благословения  предстоятеля  Ширакской  епархии ААЦ в Гюмри, в церкви Св.Богородицы (Семи Ран)  состоялось выступление  прославленной  певицы Асмик  Папян.

В программе  был исключительно Комитас. Для  концерта  из Германии прибыла также лауреат международных конкурсов  пианистка Лусине  Хачатрян, коренная гюмрийка.

«Связь с Гюмри необъяснима. Это у  меня с детства. Мама у меня  гюмрийка. Необъяснимо и и воздействие церкви Йот Верк (Семь Ран). Это дань уважения  и любви великому  Комитасу, посвящение Гюмри, таинство возвращения  к  корням», - сказала обладательница великолепного сопрано после  концерта.

«Это была мотива Всевышнему, в которой  я просила милости  к Гюмри, благословения моему народу, моей родине. Это была молитва о мире и благополучном возвращении наших солдат», - как передает Арменпресс, сказала Асмик Папян.

Само таинство пребывания  в церкви продиктовало и программу  концерта  и достойное залу  поведение – здесь была только божественная музыка, божественное  исполнение и божественное  вдохновение – без аплодисментов, но удивительное  единение, особенно когда последний номер, «Айастан», присутствующие  выслушали стоя.

 

Арменуи Мхоян

 



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