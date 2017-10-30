Предстоящие новости: 30.10.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 30-го октября, состоится совместное заседание постоянных комитетов НС РА.Повестка: 1. Обсуждение проекта закона «О государственном бюджете-2018».2. Обсуждение приходно-расходной части проекта закона «О государственном бюджете-2018».3. Обсуждение заключения Центробанка относительно проекта закона «О государственном бюджете-2018».4. Обсуждение проекта административных расходов и капитальных вложений ЦБ на 2018г.

Участвуют: премьер-министр К.Карапетян, вице-премьер, министр экономической интеграции и преобразований В.Габриелян, министр труда и соцвопросов А.Асатрян, председатель Национальной статистической службы С.Мнацаканян.

Кроме того, в НС Армении состоятся Брифинги представителей парламентских фракций для СМИ: АРФД - 11:00-11:20 часов; Блок «Елк» - 11:20-11:40 часов;Блок «Царукян» - 11:40-12:00 часов;РПА - 12:00-12:20 часов.

Сегодня, 30-го октября, состоится пресс-конференция членов армянской делегации на ПА ОЧЭС.

Мониторинговая группа Минюста подводит итоги года наблюдений за состоянием УИУ.

Сегодня, 30-го октября, состоится пресс-конференция эксперта по переговорам, советника CM&Partners Артура Мартиросяна, директора Института Кавказа Александра Искандаряна.Тема: препоны в ходе переговоров, новое соглашение РА-ЕС, возобновление карабахского урегулирования.

Сегодня, 30-го октября, состоится пресс-конференция представителей Арабкирского мед/комплекса Марины Мелкумовой, Евы Мовсесян. Тема: проблемы в питании несовершеннолетних – последние исследования.

В кукольном театре им.Туманяна состоится XVII Республиканский фестиваль «Гранатовое зернышко» под девизом «Солнце светит всем».

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