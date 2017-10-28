Известны чемпионы Армении по боксу
В спорткомплексе «Динамо» прошло первенство Армении по боксу.
Как передает Арменпресс, после 6 дней борьбы 86 спортсменов чемпионами стали: Артур Ованисян(49 кг), Ваге Бадалян(52 кг), Генрих Мокоян(56 кг), Грайг Шахвердян (60 кг), Арарат Гюльбанзян(64 кг),ГарникПалян(69 кг),Арман Дарчинян(75 кг), Артем Галстян(81 кг), Генрих Саркисян (91 кг).
Среди женщин лучшими стали Мариам Саносян, Лилит Даллакян и Ашхен Ованисян.
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