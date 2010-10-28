Анонс мероприятий на 30 октября
16:56, Октябрь 28, 2017
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- 28.10-23:38 Арташес Гегамян: Размышления накануне 30-го заседания Межпарламентской комиссии
- 28.10-16:56 Анонс мероприятий на 30 октября
- 28.10-16:53 Известны чемпионы Армении по боксу
- 28.10-16:49 Предстоящие на 29 октября мероприятия
- 28.10-16:44 МИД Арцаха считает важным разрешение политического кризиса в Испании исключительно мирным путем
- 28.10-16:34 У военнослужащих, пострадавших в ДТП в Сюникской области, серьезных повреждений нет
- 28.10-16:06 Командное первенство Европы по шахматам: Армения-Швейцария ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 28.10-15:10 В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди и грозы
- 28.10-14:53 Президент Арцаха принял Вигена Саргсяна и Тарона Маркаряна
- 28.10-14:34 Генрих Мхитарян в стартовом составе ManchesterUnited
- 28.10-14:17 Гагик Ованисян назначен главой миссии Армении в НАТО
- 28.10-14:04 Летчики армейской авиации ЮВО отметили свой праздник на тактических учениях в Армении
- 28.10-14:00 В Никарагуа число жертв ливней возросло до семи
- 28.10-13:51 В Мексике шесть человек погибли в результате поджога дома престарелых
- 28.10-13:44 На прошедшей неделе ситуация на линии соприкосновения была относительно напряженной
- 28.10-13:41 Полномочия главы Каталонии возложены на вице-премьера Испании
- 28.10-13:25 Армянский деятель Франции Жак Улусян награжден орденом Почета
- 28.10-13:09 Бекчян направил поздравительное послание Эрдогану по случаю Дня Республики
- 28.10-13:07 На форуме армянской молодежи Ирана обсуждаются вопросы духовной и национальной жизни
- 28.10-12:28 США продолжат дипломатическое давление на КНДР – Пенс
- 28.10-12:24 Левон Мнацаканян принял участников Молодежного форума армянских партий
- 28.10-12:14 Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб»
- 28.10-11:59 Турция поддержала правительство Испании
- 28.10-11:18 Известны участники из Армении в командном первенстве Европы по шахматам
- 28.10-11:10 Арман Микаелян проиграл в 7 туре мемориала Чигорина
- 28.10-11:03 Мэр Еревана и министр обороны РА отправились в приграничные части
- 28.10-11:02 Европейские индексы - 27-10-17
- 28.10-11:00 Американские индексы выросли - 27-10-17
- 28.10-10:59 Цены на цветные металлы - 27-10-17
- 28.10-10:57 Цены на драгоценные металлы - 27-10-17
- 28.10-10:57 Цены на нефть выросли - 27-10-17
- 27.10-21:59 Макрон заявил о поддержке Мадрида в ситуации с Каталонией
- 27.10-21:44 В ДТП с автобусом в Азербайджане число пострадавших возросло до 20
- 27.10-21:37 Находящихся в розыске двое пассажиров авиарейса Стамбул-Ереван сдались сотрудникам полиции в ереванском аэропорту «Звартноц»
- 27.10-21:28 Президент Армении направил поздравительное послание президенту Туркменистана
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