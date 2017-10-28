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МИД Арцаха считает важным разрешение политического кризиса в Испании исключительно мирным путем


Управления информации и по связям с общественностью МИД Арцаха распространило комментарий в связи с провозглашением независимости Каталонии. Арменпресс представляет текст полностью.

«Право народа Каталонии самостоятельно устанавливать свой политический статус посредством демократического волеизъявления неоспоримо.   В соответствии с рядом основополагающих документов ООН международное сообщество взяло на себя обязательство поощрять осуществление права народов на самоопределение и уважать это право.

Считаем важным, чтобы разрешение политического кризиса между Барселоной и Мадридом было достигнуто исключительно мирными средствами, путем диалога.  

В этой связи необходимо напомнить, что именно отказ Азербайджана признавать право народа Арцаха на самоопределение и использование официальным Баку силовых методов для решения политических вопросов перевели азербайджано-карабахский конфликт в военную плоскость»․

 

 



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